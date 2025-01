W nocy ściśnie mróz, lokalnie możliwe są mgły

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie - od małego na południu do dużego z rozpogodzeniami na północy. Lokalnie na północnym zachodzie Polski wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na południu, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.