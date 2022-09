Pogoda na jutro - sobota 17.09. Będzie padać prawie w całym kraju

Pogoda na jutro. W sobotę 17.09 chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu i lokalne burze na północy kraju, ale przelotnie padać będzie także na niemal całym pozostałym obszarze Polski. Termometry wskażą maksymalnie od 13 do 17 stopni Celsjusza.

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na Pomorzu i w zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Spadnie tam do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 8 st. C w centrum, do 11-12 st. C na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na sobotę 17.09

Za dnia kłębiaste umiarkowane zachmurzenie od zachodu i północy będzie wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw. W rejonie Pomorza mogą wystąpić burze, a opady będą przemieszczać się w głąb kraju. Sobota bez deszczu upłynie tylko na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Śląsku, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr powieje z kierunku zachodniego, będzie umiarkowany, okresami silniejszy i silny w trakcie burz.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie poziom 70-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne częściowo na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu będą neutralne, a w pozostałej części kraju aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota zapowiada się w Warszawie pochmurno z większymi przejaśnieniami, pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W sobotę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa jest również burza. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, pojawią się też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się w nocy pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 979 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, wystąpią także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 979 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl