Pogoda na jutro. Noc zapowiada się z kolejną porcją opadów, nawet deszczu ze śniegiem. Miejscami temperatura nie przekroczy 2 stopni Celsjusza. Sobota 17.05 przyniesie deszcz oraz silny wiatr. Nadal będzie chłodno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Zachmurzenie w nocy z piątku na sobotę będzie duże z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady rzędu 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie możliwy jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr na zachodzie okaże się północno-zachodni, poza tym - zachodni i południowy, umiarkowany, chwilami silniejszy. W porywach na północy i zachodzie może rozpędzić się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 17.05

Sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże. Spodziewane są opady deszczu, na północy i zachodzie do 10 l/mkw., poza tym do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 8-9 st. C na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północny i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w dzień na przeważającym obszarze kraju wyniesie 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami spadnie deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura spadnie do 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z przejaśnieniami oraz przelotnych opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się duże, okresami spadnie deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura osiągnie minimalnie 6 st. C. Powieje północny, umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w sobotę w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się duże z przejaśnieniami, spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje północny, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą zachmurzenie w Poznaniu okaże się duże, okresami spadnie deszcz do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w sobotę będzie duże z przejaśnieniami, prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr północny, umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura osiągnie minimalnie do 7 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę zachmurzenie okaże się duże, prognozowane są opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje północny, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura spadnie do 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie możemy spodziewać się na ogół dużego zachmurzenia, towarzyszyć mu będą opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Zachodni będzie umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 981 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl