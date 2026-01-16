Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocna aura będzie pochmurna, natomiast wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie na wschodzie. Na zachodzie i południu lokalnie wystąpią mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -14/-13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -10/-5 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach z prędkością do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 17.01.

Sobota zapowiada się pochmurno, ale niebo ma się rozpogadzać, szczególnie w południowych i wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy od -7 st. C na północnym wschodzie, poprzez -2/-1 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany, jedynie okresowo dość silny.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na wschodzie wyniesie mniej niż 60 procent, natomiast najwyższa będzie na północnym zachodzie, gdzie przekroczy 80 procent. Aura będzie słoneczna, ale mroźna. Warunki biometeo w całym kraju będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -11 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w stolicy będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami, po południu - rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do -4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1033 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pochmurne z przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą co najmniej 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie ono 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1003 hPa.

