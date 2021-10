Pogoda na jutro - sobota 16.10. Pochmurno, miejscami silniej powieje

W nocy z piątku na sobotę w południowo-wschodniej połowie kraju wystąpi duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Spadnie tam do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski prognozuje się zmienne zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 6-7 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 8 st. C na krańcach południowych. Powieje wiatr południowo-zachodni, skręcający po przejściu strefy frontowej na zachodni. Będzie słaby, w strefie frontowej okresami umiarkowany.

Pogoda na jutro - sobota 16.10

Sobota 16 października upłynie pod znakiem zachmurzenia zmiennego, z przewagą umiarkowanego i dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na północnym wschodzie, przez 11 st. C w przeważającej części kraju, do 12 st. C na Wybrzeżu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.