Pogoda na jutro - sobota 16.07. Deszczowo i burzowo

Pogoda na jutro. Sobota 16.07 może przynieść burze w całym kraju. Przez Polskę będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. W porywach powieje do 90 kilometrów na godzinę. Wcześniej czeka nas także chłodna noc.

W nocy spodziewane jest zachmurzenie od małego na południu i wschodzie kraju do dużego na zachodzie, gdzie nad ranem prognozowane są słabe opady przelotne deszczu. Początkowo słabo popadać może również w północnych regionach. Temperatura minimalna wyniesie od 9-11 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 12-13 st. C na zachodzie Polski. Z uwagi na liczne rozpogodzenia oraz napływ chłodnych mas powietrza, miejscami temperatura minimalna może okazać się jednak niższa i osiągnąć przy gruncie jedynie 5-7 st. C. Wiatr będzie słaby, a powieje z kierunku zachodniego.

Pogoda na sobotę 16.07

W ciągu dnia początkowo na wschodzie i w centrum będzie pogodnie. W zachodnich regionach od rana prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Strefa wyładowań atmosferycznych będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim. Największe opady, rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, a w trakcie burz do 10-20 l/mkw., pojawią się na północy kraju. W południowej części Polski spadnie natomiast do 2-5 l/mkw. Podczas burz możliwe są opady drobnego gradu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 st. C na północy do 21-23 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, za frontem skręcający na północno-zachodni, okaże się porywisty, osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. W czasie burz będzie bardzo silny, w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie od 60 do 90 procent, przy czym najwyższa będzie na północy kraju. Na południu i zachodzie odczuwalny będzie komfort termiczny, a mieszkańcy pozostałych regionów odbiorą temperaturę jako chłodną. Warunki biometeorologiczne w południowo-zachodniej i południowej części kraju okażą się neutralne, w innych regionach będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystapią rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Temperautra minimalna wyniesie 11-12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1004 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy w sobotę czeka początkowo umiarkowane zachmurzenie, wzrastające w drugiej części dnia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku w nocy prognozowane są rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Temperatura spadnie minimalnie do 12-13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Termometry pokażą maksymalnie 15-17 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą mieszkańców Poznania czeka umiarkowane zachmurzenie, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie 12-13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na sobotę dla Poznania prognozowane jest początkowo duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz możliwą burzą. W drugiej części dnia prognozowane są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach silny wiatr, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem, które nad ranem będzie wzrastać do dużego. Temperatura spadnie minimalnie do 12-13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę początkowo zachmurzenie będzie duże i całkwoite z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia prognozowane są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa nocą mogą spodziewać się rozpgoodzeń do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Temperatura minimalna wynisie 10-11 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane, w drugiej części dnia przejściowo duże, ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa i będzie wzrastać.

