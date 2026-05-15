Pogoda na jutro - sobota, 16.05. Noc będzie deszczowa w wielu miejscach

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 16.05. Noc nie wszędzie będzie pogodna. Nie zabraknie miejsc, w których spadnie deszcz. Za dnia także popada, a miejscami pojawią się burze.

W nocy z piątku na sobotę na wschodzie oraz północnym zachodzie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, ciągłymi opadami deszczu, których strefa przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku Pomorza. Spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W najzimniejszym momencie nocy termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C na zachodzie, do 10 st. C na południowym wschodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro - środa, 16.05

W sobotę na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu. Suma tych opadów powinna zamknąć się w przedziale 5-15 l/mkw. Lokalnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie pojawią się burze. Na pozostałym obszarze kraju prognozujemy duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw.

Temperatura maksymalna sięgnie od 13-14 st. C w centrum i na południu, przez 16 st. C na zachodzie, do 17 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie przeważnie północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę
Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od poniżej 50 procent na zachodzie do ponad 90 procent na wschodzie i południowym wschodzie. Biomet okaże się przeważnie neutralny, niekorzystny w regionach południowych i wschodnich.

Warunki biometeo w sobotę
Pogoda na noc - Warszawa

Duże zachmurzenie, przejściowo ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 9 st. C. Powieje słaby wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, przejściowo ze słabymi, opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże - możliwy słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie, bez opadów. Nad ranem silne zamglenia, lokalnie mgły. Temperatura minimalnie osiągnie 4 st. C Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa, ma wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami - możliwy słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura osiągnie do 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura spadnie do 5 st. C Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno - możliwy słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i powoli ma wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Temperatura osiągnie minimalnie 10 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 975 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno ze słabymi, ciągłymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura maksymalnie sięgnie 14 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 975 hPa, ma powoli wzrastać.

Udostępnij:
Tagi:
