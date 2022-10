Pogoda na jutro - sobota 15.10. Front obejmie większość kraju

Pogoda na jutro. Opady deszczu w sobotę 15.10 wystąpią na przeważającym obszarze Polski, powinny mieć one jednak słaby i przelotny charakter. W górach wiatr mocno się rozpędzi. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 14 do 18 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego ze słabymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy. Słabo popadać może również na krańcach wschodnich Polski. Nad ranem prognozowane są zamglenia, a miejscami pojedyncze mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 10-12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowy.

Pogoda na sobotę 15.10

Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na północy, przez 16-17 st. C w środkowych regionach, do 17-18 st. C na południu kraju. Z kierunku południowego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w górach rozpędzając się w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.