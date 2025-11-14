Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro, sobota 15.11. Temperatura podzieli Polskę

Deszcz, jesień
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę 15.11. Nadchodzące godziny będą pochmurne, miejscami także deszczowe. Za dnia czeka nas spora różnica temperatury - u jednych będzie nawet 12 stopni, u drugich zaledwie kilka powyżej zera.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na Wybrzeżu oraz na południu i południowym wschodzie. W północnej połowie kraju wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura spadnie do 3 st. C na Suwalszczyźnie, 5/6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr na północy i zachodzie będzie północno-wschodni, poza tym południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie chwilami dość silny.

Klatka kluczowa-24871
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 15.11

Sobota zapowiada się pochmurno. Przejaśnienia wystąpią na południowym wschodzie, rozpogodzenia - na północnym wschodzie. W pasie od Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie i Lubelszczyznę okresami spadnie deszcz o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, wschodni i północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie chwilami dość silny. 

Klatka kluczowa-24926
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza będzie wysoka. Na północy wyniesie ona około 60 procent, a w strefie frontu atmosferycznego - powyżej 80 procent. Warunki biometeo w większości kraju będą niekorzystne, jedynie na północy i północnym wschodzie - neutralne.

Klatka kluczowa-24886
Warunki biometeo w sobote
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami słaby deszcz. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami deszcz, nad ranem rozpogodzenia. Temp. min. 5 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Dość pogodnie. Temp. maks. 8 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 5 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro- Wrocław

Pochmurno, okresami słaby deszcz. Temp. maks. 9 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dość pogodnie, nad ranem pochmurno. Temp. min. 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temp. maks. 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

Klatka kluczowa-24910
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: map

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaJesieńprognoza
Czytaj także:
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
Świat
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
Świat
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
Prognoza
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
Świat
Tajlandia. Przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do powodzi
Fale przerwały wał, domy znalazły się pod wodą
Świat
Blechnum orientale
Najcenniejsze metale świata w paproci. To może zrewolucjonizować ich wydobycie
Nauka
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
Świat
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
Nauka
Orkan Claudia przyniósł do Hiszpanii wysokie fale
Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
Świat
Silny wiatr
Uwaga na silne podmuchy. W prognozie kolejne zagrożenia
Prognoza
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
Prognoza
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Świat
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
Prognoza
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
Nauka
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
Świat
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
Świat
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
Świat
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica