Pogoda na jutro, sobota 15.11. Temperatura podzieli Polskę

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na Wybrzeżu oraz na południu i południowym wschodzie. W północnej połowie kraju wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura spadnie do 3 st. C na Suwalszczyźnie, 5/6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr na północy i zachodzie będzie północno-wschodni, poza tym południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie chwilami dość silny.

Pogoda na jutro - sobota, 15.11

Sobota zapowiada się pochmurno. Przejaśnienia wystąpią na południowym wschodzie, rozpogodzenia - na północnym wschodzie. W pasie od Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie i Lubelszczyznę okresami spadnie deszcz o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, wschodni i północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie chwilami dość silny.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza będzie wysoka. Na północy wyniesie ona około 60 procent, a w strefie frontu atmosferycznego - powyżej 80 procent. Warunki biometeo w większości kraju będą niekorzystne, jedynie na północy i północnym wschodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami słaby deszcz. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami deszcz, nad ranem rozpogodzenia. Temp. min. 5 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Dość pogodnie. Temp. maks. 8 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 5 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro- Wrocław

Pochmurno, okresami słaby deszcz. Temp. maks. 9 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dość pogodnie, nad ranem pochmurno. Temp. min. 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temp. maks. 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

