Pogoda na jutro - sobota 14.10. Nocą miejscami aż 17 stopni, w dzień nawet 24 i możliwe burze

Pogoda na jutro. W sobotę 14.10 w większości kraju pojawią się słabe opady deszczu, a w niektórych regionach może zagrzmieć. Nad morzem będzie silnie wiać. Temperatura osiągnie od 16 do 24 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na Podlasiu i Nizinie Szczecińskiej pojawią się opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. W kotlinach górskich możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Dolnym Śląsku i 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-80 kilometrów na godzinę, a w strefie brzegowej - ponad 80 km/h.

Pogoda na sobotę 14.10

Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W pozostałych regionach będzie ono zmienne z przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-3 l/mkw. Na południu Polski niewykluczone są słabe burze, w trakcie których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość 60-80 km/h.

Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr wiejący z kierunku zachodniego, będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, w strefie brzegowej w porywach może przekraczać prędkość 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w sobotę znajdzie się na poziomie 70-90 procent. Mieszkańcy północnej i północno-zachodniej części kraju odczują chłód, a poza tym będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne, na południowo-wschodnich krańcach Polski aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na sobotę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie aura również będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 979 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w sobotę powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie rano będzie słonecznie, później nastąpi wzrost zachmurzenia i pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Rano we Wrocławiu będzie pogodnie, następnie pojawi się więcej chmur i wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 994 hPa.

