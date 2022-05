Pogoda na jutro - sobota, 14.05. Przelotny deszcz w części kraju, do 22 stopni Celsjusza

Pogoda na jutro, sobotę 14.05, w części kraju może przynieść niewielkie opady deszczu. Nie będzie ich jednak zbyt wiele, bo do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc. Będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju prognozowane są niewielkie przelotne opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Warmii, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C miejscami na południu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 14.05

Pogoda na sobotę, 14.05, przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach w głębi kraju osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Pogoda na sobotę 14.05

Warunki biometeo - sobota, 14.05

Najwyższą wilgotność odnotujemy w sobotę na północy, przekroczy 80 procent. Im dalej na południe, tym będzie spadać, poniżej 70 procent. W części północno-wschodniej odczujemy chłód, a w reszcie Polski - komfort termiczny. Na północy biomet będzie niekorzystny, a w pozostałej części kraju - neutralny.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk

Dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie o północy dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk

Pogoda Gdańsk

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogoda Poznań

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr bedzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pogoda Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgnie do 50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 14.05

