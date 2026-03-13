Noc na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. Jedynie w północno-zachodniej części wystąpi duże zachmurzenie, przejściowo ze słabymi opadami deszczu z przerwami, których suma wyniesie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum, do 6-7 st. C na zachodzie. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Jedynie w Sudetach w porywach będzie dość silny, osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 14.03

W większości kraju sobota będzie pogodna i słoneczna. Jedynie na zachodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a w rejonie Pomorza Zachodniego przejściowo możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 18-20 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr z południa będzie umiarkowany, w porywach dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach - nawet 50-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie największa na północnym zachodzie, gdzie wyniesie 80 procent i więcej. Jednak na zdecydowanym obszarze kraju wyniesie 50 procent i mniej. Warunki bimeteo będą neutralne na zachodzie i południu Polski. W pozostałej części kraju będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie mieszkańcom Warszawy słoneczną aurę. Opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18-20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście będzie dość pogodna. Opady nie są spodziewane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę aura w Gdyni, Gdańsku i Sopocie również okaże się dość pogodna. Opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 15-16 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w sobotę będzie pogodnie, a opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota przyniesie mieszkańcom Poznania pogodną aurę, natomiast opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16-17 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Opady nie wystąpią. Temperatura minimalna wyniesie 5-6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pogodnie, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18-20 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach - dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna, a opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota przyniesie słoneczną aurę, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie 17-19 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie wzrastać.

