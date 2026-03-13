Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 14.03. Tutaj nocą mogą przydać się parasole

|
Nocne opady deszczu
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 14.03. Nocą miejscami pojawi się więcej chmur i spadnie słaby deszcz. W dzień temperatura może wzrosnąć do nawet 20 stopni.

Noc na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. Jedynie w północno-zachodniej części wystąpi duże zachmurzenie, przejściowo ze słabymi opadami deszczu z przerwami, których suma wyniesie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum, do 6-7 st. C na zachodzie. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Jedynie w Sudetach w porywach będzie dość silny, osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-289826
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 14.03

W większości kraju sobota będzie pogodna i słoneczna. Jedynie na zachodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a w rejonie Pomorza Zachodniego przejściowo możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 18-20 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr z południa będzie umiarkowany, w porywach dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach - nawet 50-70 km/h.

Klatka kluczowa-289767
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie największa na północnym zachodzie, gdzie wyniesie 80 procent i więcej. Jednak na zdecydowanym obszarze kraju wyniesie 50 procent i mniej. Warunki bimeteo będą neutralne na zachodzie i południu Polski. W pozostałej części kraju będą korzystne.

Klatka kluczowa-289802
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie mieszkańcom Warszawy słoneczną aurę. Opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18-20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście będzie dość pogodna. Opady nie są spodziewane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę aura w Gdyni, Gdańsku i Sopocie również okaże się dość pogodna. Opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 15-16 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w sobotę będzie pogodnie, a opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota przyniesie mieszkańcom Poznania pogodną aurę, natomiast opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16-17 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Opady nie wystąpią. Temperatura minimalna wyniesie 5-6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pogodnie, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18-20 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach - dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna, a opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota przyniesie słoneczną aurę, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie 17-19 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie wzrastać.  

Klatka kluczowa-289795
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Octavian Lazar/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaPolska
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom