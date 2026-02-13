Logo TVN24
Pogoda na jutro - sobota, 14.02. Nocą będzie prawie -10 stopni

|
śnieg, zima, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro. Nocą może padać w całym kraju. Miejscami opady będą zamarzać, powodując gołoledź. Walentynkowa sobota 14.02 zapowiada się na śnieżną w części Polski, a dodatkowo z dużo niższą temperaturą niż piątek.
Noc z piątku na sobotę okaże się pochmurna. Na północnym wschodzie początkowo spadnie do dwóch centymetrów śniegu, potem opady będą zanikać. W pozostałych regionach spadnie miejscami do jednego centymetra śniegu, a na południu pojawi się śnieg z deszczem. Opady mokre będą marznąć wraz ze spadkiem temperatury poniżej 0 st., powodując śliskość dróg i chodników. Temperatura wyniesie minimalnie od -9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3/-2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C w Małopolsce. Wiatr z północy i północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-226785
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 14.02

Zapowiada się pochmurna sobota z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Na krańcach zachodnich kraju wystąpi słaby śnieg do 1 cm, w części południowej Polski może spaść do 3-4 cm. Na termometrach zobaczymy od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południu. Nadciągnie północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-226797
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na sobotę

Wilgotność powietrza będzie wysoka w całej Polsce. Najwyższa okaże się na południu, gdzie przekroczy 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na zachodzie i południu oraz neutralne w pozostałej części kraju.

Klatka kluczowa-226778
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno, możliwy jest słaby śnieg. Temperatura wyniesie minimalnie -3 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie mocno rośnie, o północy dojdzie do 983 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się pochmurno. Na termometrach zobaczymy do -2/-1 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie mocno rosnąć, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno, może popadać słaby śnieg. Temperatura spadnie do -4 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie mocno rośnie, o północy dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pochmurna sobota w Trójmieście. Termometry wskażą do -2 st. C. Nadciągnie północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie mocno rosnąć, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę. Termometry pokażą minimalnie -2 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie mocno rośnie, o północy dojdzie do 987 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota zapowiada się w Poznaniu z pochmurną aurą. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie mocno rosnąć, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu okaże się pochmurna, możliwy jest słaby śnieg z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie mocno rośnie, o północy dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury, a po południu - także opadów śniegu. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie mocno rosnąć, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie spodziewamy się pochmurnej aury, niewykluczony jest słaby śnieg z deszczem. Temperatura osiągnie minimalnie 2 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie mocno rośnie, o północy dojdzie do 971 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie zapowiada się z pochmurno. Po południu wystąpią opady śniegu, które pod wieczór mają być obfite. Termometry wskażą do 4 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie mocno rosnąć, w południe osiągnie 976 hPa.

Klatka kluczowa-226736
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
