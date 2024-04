Pogoda na noc

Pogodna noc spodziewana jest na południu i częściowo na zachodzie kraju. W innych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a w północno-wschodniej części kraju miejscami wystąpią słabe, przelotne opady do 1 litra deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Śląsku do 13 st. C na Mazowszu. Powieje zachodni wiatr słaby i umiarkowany, na Mazurach i Podlasiu okresowo silniejszy i rozwijający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.