Pogoda na jutro - sobota 12.11. Wyż Charly przyniesie chmury, ale nie powinno padać

Pogoda na noc 11/12.11

Noc na północy i częściowo w centrum kraju zapowiada się pochmurno i mglisto. Na południu powinno być dość pogodnie. Termometry pokażą minimum od 4 stopni Celsjusza na południu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu. Wiatr z zachodu powieje słabo.

Pogoda na jutro - sobota 12.11

Pogoda w sobotę będzie pochmurna, nad ranem możliwe są mgły. Jedynie na południu kraju jest szansa na więcej rozpogodzeń. Miejscami, szczególnie na Mazurach, możliwe są słabe opady mżawki. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.