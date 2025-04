Noc przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie - z rozpogodzeniami. Tylko na południu popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, stopniowo odchodzący. Nad ranem słaby deszcz możliwy jest na Pomorzu Zachodnim. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.