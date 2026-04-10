Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 11.04. Nocą w części kraju chwyci mróz

Chłodna noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - sobota, 11.04. Noc przyniesie dość spore spadki temperatury, lokalnie może popadać słaby deszcz. Dzień zapowiada się na ogół bez opadów, termometry pokażą do 14 stopni.

Nocą zachmurzenie będzie małe na zachodzie, wzrastające do dużego, przejściowo całkowitego na wschodzie. Lokalnie na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od -4/-2 stopni Celsjusza na południu i zachodzie do -1/0 st. C miejscami na wschodzie i w centrum kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Klatka kluczowa-352009
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 11.04

Dzień przyniesie na ogół zachmurzenie małe na zachodzie wzrastające do dużego, przejściowo całkowitego na wschodzie. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu rzędu 1-2 l/mkw. Termometry pokażą od 8-10 st. C na wschodzie i w centrum do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr, na wschodzie umiarkowany, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-352074
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w części Lubelszczyzny, rzędu 70 procent. Na pozostałym obszarze wartość wilgotności wyniesie w granicach 40-60 procent. W przeważającej części Polski odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-352028
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie utrzyma się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie 0-2 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 10-12 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie możemy liczyć na pogodną aurę oraz brak opadów. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wzrośnie maksymalnie do 8-9 st. C. Nadciągnie północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się pogodna sobota bez opadów. Temperatura w Poznaniu wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Nadciągnie wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -4/-2 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu możemy liczyć na pogodną aurę bez opadów. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie dość pogodną aurę bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -3/-1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czeka nas pochmurna sobota bez opadów. Temperatura w Krakowie wzrośnie maksymalnie do 8-10 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-352041
Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom