Prognoza Pogoda na jutro - sobota, 11.04. Nocą w części kraju chwyci mróz

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nocą zachmurzenie będzie małe na zachodzie, wzrastające do dużego, przejściowo całkowitego na wschodzie. Lokalnie na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od -4/-2 stopni Celsjusza na południu i zachodzie do -1/0 st. C miejscami na wschodzie i w centrum kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 11.04

Dzień przyniesie na ogół zachmurzenie małe na zachodzie wzrastające do dużego, przejściowo całkowitego na wschodzie. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu rzędu 1-2 l/mkw. Termometry pokażą od 8-10 st. C na wschodzie i w centrum do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr, na wschodzie umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w części Lubelszczyzny, rzędu 70 procent. Na pozostałym obszarze wartość wilgotności wyniesie w granicach 40-60 procent. W przeważającej części Polski odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie utrzyma się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie 0-2 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 10-12 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie możemy liczyć na pogodną aurę oraz brak opadów. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wzrośnie maksymalnie do 8-9 st. C. Nadciągnie północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się pogodna sobota bez opadów. Temperatura w Poznaniu wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Nadciągnie wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -4/-2 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu możemy liczyć na pogodną aurę bez opadów. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie dość pogodną aurę bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -3/-1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czeka nas pochmurna sobota bez opadów. Temperatura w Krakowie wzrośnie maksymalnie do 8-10 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl