Pogoda na noc 31.05/1.06

W nocy na północy, zachodzie i południu kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami pojawią się tam przelotne opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz zanikające burze . W pozostałej części Polski dopisze pogodna aura. Nad ranem lokalnie może być mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na jutro - sobota, 1.06

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym okresami popada deszcz rzędu 10-30 l/mkw. Wystąpią także burze, podczas których spadnie do 40 l/mkw. deszczu, może też sypnąć gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Dolnym Śląsku, przez 22-24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Wiatr południowo-wschodni i wschodni będzie słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny.