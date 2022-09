Pogoda na jutro - sobota 10.09. Noc z lokalnymi mgłami, za dnia opady niemal wszędzie

Pogoda na jutro. Sobota 10.09. będzie deszczowa w większości kraju. Dla południowych i wschodnich regionów synoptycy zapowiadają ciągłe i chwilami intensywne opady. Na zachodzie natężenie opadów będzie mniejsze, ale pojawią się za to burze.

W nocy na wschodzie i północnym wschodzie Polski będzie pochmurno. W niektórych miejscach wystąpią słabe opady deszczu, a nad ranem pojawi się mżawka. Nad ranem również lokalnie we wschodnich regionach możliwe są mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane z przelotnymi opadami, których strefa przemieszczać się będzie z zachodu w głąb kraju. Początkowo w zachodnich regionach mogą wystąpić pojedyncze burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do 14 st. C w zachodniej i południowej Polsce. Powieje słaby wiatr, na zachodzie południowo-zachodni, na wschodzie południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - sobota 10.09

W sobotę na zachodzie Polski prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami. Niemal w całym kraju, z wyjątkiem regionów położonych na północnym wschodzie, będzie padać. Na zachodzie będą to opady przelotne oraz pojawią się burze z deszczem do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i wschodzie wystąpią głównie opady ciągłe 20-30 l/mkw., lokalnie do 40-50 l/mkw., i w tych miejscach przejściowo opady mogą być intensywne.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C w zachodniej części kraju. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne - sobota 10.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 90 procent, przy czym najbardziej wilgotno będzie w południowo-wschodniej części kraju. Prawie w całej Polsce odczujemy komfort termiczny, jedynie na północnym wschodzie będzie chłodno. Tam również warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, w pozostałych regionach zapanuje niekorzystny biomet.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 11 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. O północy ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie sobota przyniesie całkowite zachmurzenie. Przez większość dnia nie są prognozowane opady deszczu, popadać może jedynie późnym wieczorem. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie będzie spadać, a o północy barometry pokażą 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie sobota przyniesie pochmurną aurę. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem chmur. Spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia. Możliwe będą przelotne opady deszczu, a nawet burza. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 21 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wzrastać i w południe barometry pokażą 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu nocy temperatura spadnie do minimalnie 14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie spadać i o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu. W ciągu dnia mogą wystąpić burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa, a ciśnienie będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie. Nad ranem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Słaby wiatr okaże się zmienny. O północy barometry pokażą 988 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurno. Chmury przyniosą ze sobą opady deszczu, przejściowo intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, a w południe wyniesie 995 hPa.

