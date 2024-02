Pogoda na jutro - sobota 10.02. Noc w części kraju z opadami śniegu, w dzień nawet kilkanaście stopni

W nocy będzie na ogół pochmurno. Na Podlasiu i Mazurach pojawią się opady śniegu, przy czym w rejonie Mazur będzie on przechodzić w deszcz. Opady mogą zamarzać, dlatego na drogach będzie ślisko. W pozostałych regionach popada sam deszcz, do 3 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-wschodni i wschodni, w strefie brzegowej okresami silniejszy.

Pogoda na sobotę 10.02

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, w strefie brzegowej okresami będzie on silniejszy.