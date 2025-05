Pogoda na jutro - sobota, 10.05. Noc przyniesie w wielu regionach opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem. Dzień także zapowiada się z opadami. Na termometrach zobaczymy do 15 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą utrzyma się kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od północy w głąb kraju opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, a na Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Tylko regiony południowo-zachodnie i południowe do rana pozostaną bez deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 10.05

W sobotę czeka nas kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie kraju prognozowane są opady deszczu do pięciu l/mkw., wysoko w Karpatach - śniegu. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu do trzech l/mkw., na Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność w sobotę utrzyma się na poziomie 80 procent. Jedynie w części południowej przekroczy 90 procent. W niemal całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy spodziewane jest w Warszawie zachmurzenie duże z opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie czeka nas w sobotę kłębiaste umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr okaże się północy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy na niebie możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z opadami deszczu do pięciu l/mkw. Temperatura spadnie do 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwe są w sobotę początkowo przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie północy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu do trzech l/mkw. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i dużym, pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego we Wrocławiu. Termometry wskażą. 6 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami okaże się silniejszy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i duże oraz przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą czeka nas w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, na ogół dużego, z opadami deszczu. Temperatura osiągnie maksyalnie 13 st. C. Wiatr będzie północy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 990 hPa.

Autorka/Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl