Pogoda na jutro - sobota, 10.01. W nocy na termometrach nawet -20 stopni

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym zachodzie i południu kraju oraz na północnym wschodzie okresami spadnie do 1-2 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -20/-17 stopni Celsjusza w pasie od Kujaw i Warmii, przez centrum kraju po Kielecczyznę i Lubelszczyznę, do -10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiał będzie wiatr północny i wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 10.01

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju oraz na południowym zachodzie i południu okresami pojawią się opady śniegu o słabym natężeniu, do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od -12/-10 st. C na wschodzie, przez -9/-7 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany, z wyjątkiem Pomorza, gdzie zaznaczą się silniejsze podmuchy.

Pogoda w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza wyniesie 80 procent i więcej na wschodzie oraz w części południowo-zachodniej naszego kraju. Na zachodzie i wschodzie kraju warunki biometeo będą niekorzystne, a w pozostałych miejscach - neutralne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -15 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Wystąpią również przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Nad ranem pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C w porcie oraz do -12 st. C w głębi lądu. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Wiał będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -15 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Wiał będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pochmurna, okresami spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Wiał będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, okresami spadnie śnieg. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -13 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 979 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie pogoda będzie pochmurna z przejaśnieniami, mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -8 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 979 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl