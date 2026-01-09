Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 10.01. W nocy na termometrach nawet -20 stopni

|
shutterstock_1916059339
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 10.01. Miejscami temperatura spadnie nocą do nawet -20 stopni, a w części kraju popada śnieg. Dzień będzie pochmurny i mroźny.

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym zachodzie i południu kraju oraz na północnym wschodzie okresami spadnie do 1-2 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -20/-17 stopni Celsjusza w pasie od Kujaw i Warmii, przez centrum kraju po Kielecczyznę i Lubelszczyznę, do -10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiał będzie wiatr północny i wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Klatka kluczowa-149395
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 10.01

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju oraz na południowym zachodzie i południu okresami pojawią się opady śniegu o słabym natężeniu, do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od -12/-10 st. C na wschodzie, przez -9/-7 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany, z wyjątkiem Pomorza, gdzie zaznaczą się silniejsze podmuchy.

Klatka kluczowa-149344
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza wyniesie 80 procent i więcej na wschodzie oraz w części południowo-zachodniej naszego kraju. Na zachodzie i wschodzie kraju warunki biometeo będą niekorzystne, a w pozostałych miejscach - neutralne.

Klatka kluczowa-149387
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -15 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Wystąpią również przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Nad ranem pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C w porcie oraz do -12 st. C w głębi lądu. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Wiał będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -15 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Wiał będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pochmurna, okresami spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Wiał będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, okresami spadnie śnieg. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -13 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 979 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie pogoda będzie pochmurna z przejaśnieniami, mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -8 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 979 hPa.

Klatka kluczowa-149372
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaPolskaZima
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
Polska
Zima, mróz, śnieg
Mróz rozleje się po Polsce. Kolejne alarmy IMGW
Prognoza
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
Zniszczenia we Francji
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Przedszkola i szkoły zawiesiły zajęcia
TVN24
Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was
Polska
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
Smog
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Prognoza
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
Nauka
Śnieg
Mocno sypnie śniegiem. Pogoda na dziś
Prognoza
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
Prognoza
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
Polska
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
Polska
Śnieg, potok
"Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"
Polska
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
Prognoza
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Polska
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
Prognoza
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom