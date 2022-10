Pogoda na jutro - sobota 08.10. Noc z mgłami, za dnia w wielu miejscach mokro

Pogoda na jutro. Sobota 08.10 w większości kraju przyniesie opady deszczu, na Pomorzu możliwe są również burze. Najwyższej temperatury spodziewamy się tam, gdzie front atmosferyczny nie dotrze, czyli na południowym wschodzie kraju.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą będzie na ogół pogodnie. W jej drugiej części od zachodu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. Miejscami, szczególnie na południu kraju, pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na sobotę 08.10

Rano w niektórych miejscach będzie mglisto. W ciągu dnia zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, a od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się słabe przelotne opady deszczu, poniżej 5 litrów na metr kwadratowy. W rejonie Pomorza mogą wystąpić burze z opadami do 15 l/mkw. Padać nie powinno tylko w południowo-wschodniej części kraju.

Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w środkowej części kraju, do 20 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 70-80 procent. Na południowym wschodzie kraju będzie odczuwalne ciepło, na Wybrzeżu - chłód, a na pozostałym obszarze kraju będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne prawie wszędzie okażą się niekorzystne, jedynie w południowo-wschodniej części kraju neutralnie wpłyną na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Pod koniec dnia pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Sopotu i Gdańska czeka pogodna noc. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na sobotę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Okresami możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje południowy, skręcający na zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1012 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura nie spadnie ponizej 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie idzie w dół, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota zapowiada się w Poznaniu pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje południowo-zachodni, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura w najchłodniejszej chwili wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w sobotę powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami, mogą wystąpić również słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje południowo-zachodni, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie, w jej drugiej części zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Po porannych mgłach sobota w Krakowie upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych momentach 20 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa, potem będzie rosnąć.

