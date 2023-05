Pogoda na jutro - sobota 06.05. Zimna noc, dzień też nie będzie należał do ciepłych

Nocą z piątku na sobotę temperatura w części kraju będzie ujemna, zimno zapowiada się również dzień. Sobota prawie wszędzie okaże się deszczowa. Opady będą obfite, w niektórych miejscach może zagrzmieć.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w większości kraju będzie na ogół pogodnie. Na zachodzie pojawią się opady deszczu rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wschodni.

Pogoda na sobotę 06.05

W dzień przeważnie pogodna aura będzie panować na krańcach północnych i wschodnich. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurno z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. W południowych regionach mogą wystąpić też burze, w trakcie których spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość 60-80 kilometrów na godzinę.

Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Kujawach do 17 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy wiatr.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na przeważającym terenie kraju będzie wysoka, przekraczając 90 procent. Mieszkańcy prawie całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne w większości regionów okażą się niekorzystne, aura pozostanie bez wpływu na samopoczucie tylko na północy i miejscami na wschodzie kraju.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1027 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W sobotę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1025 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Możliwa jest również burza z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie do 15 st. C. Powieje słaby, chwilami umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w sobotę powinni spodziewać się stopniowego wzrostu zachmurzenia. Po południu pojawią się opady deszczu do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią też przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl