Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 03.01. Mroźna noc z zimowymi opadami

shutterstock_2716915349_1
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 3.01. Noc będzie pochmurna, a termometry pokażą ujemne wartości. Ponadto w niemal całym kraju pojawi się oblodzenie. W sobotę może dosypać miejscami nawet 30 centymetrów śniegu. Pojawią się również zawieje śnieżne.

W nocy aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu, którego spadnie do 1-3 centymetrów, a na Pomorzu do 3-5 cm. Miejscami pojawią się opady mokrego śniegu oraz śniegu z deszczem marznącym. Na termometrach w najzimniejszym momencie nocy zobaczymy od -4 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-134230
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 03.01.

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady śniegu, którego spadnie do 1-3 cm. Uwaga: na północy miejscami sypnie do 5-10 cm, a na Pomorzu Środkowym i Kaszubach możliwe, że nawet 30 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h, na północy do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Klatka kluczowa-134242
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza wyniesie 80 procent i więcej od środkowego Wybrzeża po rejon Mazur. W innych miejscach będzie ona niższa. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-134218
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami pojawią się opady śniegu, po północy zanikające. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota będzie pochmurna z przejaśnieniami. Poza tym wystąpią przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 984 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami spadnie mokry śnieg. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach z prędkością do 50-70 km/h. Ciśnienie lekko będzie rosło, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada śnieg, po północy zanikający. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C, Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, któremu towarzyszyć będą przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1st. C st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Mogą pojawić się też przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, a także pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -4 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 970 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wniesie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach z prędkością do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 975 hPa.

Klatka kluczowa-134205
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

