Pogoda na jutro - sobota 01.04. Deszczowo, od 5 do 13 stopni

W nocy zapanuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami, szczególnie na północnym wschodzie i południu kraju. Okresami mogą wystąpić opady deszczu do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, nad morzem północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pomorzu rozwijając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota 01.04

Sobota przyniesie pochmurną aurę, ale w ciągu dnia niebo może się przejaśniać, zwłaszcza w północnej i południowej Polsce. Okresami spodziewane są opady deszczu do 1-5 l/mkw., a w godzinach wieczornych na Wybrzeżu pojawi się także przelotny deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 st. C w rejonie Wybrzeża i Pomorza, przez 9-10 st. C w centralnych regionach, do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, tylko na północy kraju będzie wiać z kierunku północno-wschodniego. Okaże się on słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pomorzu do 50-60 km/h.