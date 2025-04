Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 21.04. Noc w całym kraju będzie pogodna i spokojna, jedynie na wybrzeżu mogą snuć się mgły i zamglenia. Podobnie zacznie się również dzień, jednak po południu aura na zachodzie kraju zacznie się pogarszać. Miejscami zagrzmi, wystąpią również ulewy i opady gradu.

Noc w Polsce zapowiada się pogodnie i bez opadów. Lokalnie na północy i zachodzie, zwłaszcza w rejonie wybrzeża, wystąpią silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 10 st. C na Mazowszu. Powieje słaby, południowy wiatr.

Pogoda na jutro - Poniedziałek Wielkanocny, 21.04

W większości regionów Poniedziałek Wielkanocny będzie pogodny i słoneczny. W zachodnich regionach po południu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi deszczu. Może tam również zagrzmieć, a burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. Wyładowania mogą pojawić się także w pasie od Kujaw po Warmię i Mazury.

Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Pomorzu do 23-25 st. C w pozostałych regionach. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie południowy, tylko na zachodzie południowo-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent we wschodniej i południowej Polsce około 90 procent na zachodnich krańcach. Tam również odczujemy komfort termiczny - w pozostałych regionach będzie nam ciepło. We wschodniej i centralnej Polsce biomet okaże się korzystny, na zachodnich krańcach - niekorzystny, a w pozostałych regionach - neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych. Barometry pokażą o północy 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek Wielkanocny w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry wskażą do 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr z północy będzie słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie Poniedziałek Wielkanocny będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Z kierunków północnych powieje umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje pogodna aura bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Słaby wiatr powieje z południa. O północy ciśnienie wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Początkowo Poniedziałek Wielkanocny przyniesie w Poznaniu pogodne niebo, jednak w drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie. Wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pogodna noc bez opadów. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby. Barometry o północy wskażą 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodny Poniedziałek Wielkanocny. Dopiero w drugiej części dnia spodziewane jest większe zachmurzenie, przelotny deszcz i burze. Termometry wskażą do 23 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. O północy zobaczymy na barometrach 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek Wielkanocny przyniesie w Krakowie pogodną, słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 982 hPa.

