Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 9.02. Noc z kilkunastoma stopniami na minusie

shutterstock_2729981411_1
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli poniedziałek, 9.02. Noc będzie mroźna - w wielu rejonach temperatura spadnie do kilkunastu stopni na minusie, a miejscami popada śnieg. W dzień pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Noc zapowiada się pochmurnie, choć na północnym wschodzie pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W centrum, na zachodzie i południu kraju okresami popada śnieg do 1-2 centymetrów, ale strefa opadów będzie stopniowo odsuwać się znad Polski. Temperatura minimalna wyniesie od -17/-15 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -12/-8 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z północnego wschodu i wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny.

Klatka kluczowa-215646
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 9.02

Poniedziałek rozpocznie się pochmurnie, ale od północnego wschodu w głąb kraju będzie postępować strefa przejaśnień i rozpogodzeń. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9/-8 st. C na Podlasiu, przez -7/-4 st. C w centrum kraju, do -1/0 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje ze wschodu i południowego wschodu, w większości kraju umiarkowanie. Na wschodzie i północy wiatr zaznaczy się silniejszy wiatr, potęgujący odczucie chłodu.

Klatka kluczowa-215661
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie stosunkowo wysoka - najwyższa na południu, gdzie przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-215641
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -12/-10 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu i wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą nie więcej niż -7 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i południowego wschodu. Początkowo ciśnienie będzie stabilne (w południe wyniesie 1008 hPa), a po południu zaczyna spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc z przejaśnieniami. Na termometrach pokaże się do -12 st. C. Wiatr z północnego wschodu i wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale chwilami powieje silniej. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie w Trójmieście pochmurną aurę z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do maksymalnie -7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc z przejaśnieniami, ale i okresowymi opadami śniegu. Temperatura obniży się do -5 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu i wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurnie, ale można liczyć na większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurnie, a okresami - także śnieżnie. Słupki rtęci wskażą co najmniej -3 st. C. Wiatr z północnego wschodu i wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny, ale wystąpią przejaśnienia. Na termometrach pokaże się nie więcej niż 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu. Wpierw ciśnienie będzie stabilne (w południe wyniesie 1000 hPa), a potem zacznie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanują chmury, które przyniosą okresowe opady śniegu. Temperatura spadnie do -4 st. C. Zaznaczy się słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu i wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurnie z przejaśnieniami - taki będzie w poniedziałek w Krakowie. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Wiatr, wiejący ze wschodu i południowego wschodu, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie początkowo stabilne (w południe wyniesie 988 hPa), ale po południu zacznie spadać.

Klatka kluczowa-215679
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogody
