Pogoda na jutro - poniedziałek 8.11. Wiele deszczowych miejsc, do 10 stopni

W nocy z niedzieli na poniedziałek (7/8.11) prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwach północnych wystąpią opady deszczu o sumie 10 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek 8.11

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami. W paśmie północnych i centralnych województw popada deszcz. Spadnie go do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, będzie wiał z zachodu i północy.