Pogoda na jutro - poniedziałek 6.04. Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno

Deszcz, noc
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 6.04. Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo, lokalnie niewykluczone będą burze. W Poniedziałek Wielkanocny będzie nam chłodno - chociaż termometry pokażą od 7 do 12 stopni Celsjusza, silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną.

W nocy nad naszym krajem z zachodu na wschód przemieści się strefa frontu chłodnego. Wystąpi duże zachmurzenie, w strefie frontu przejściowo całkowite. Spodziewane są przelotne opady do 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. W pierwszej części nocy zwłaszcza w centrum możliwe będą zanikające burze, zaś na północnym wschodzie i w rejonie górskim - przejściowe opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północy, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na południowym wschodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni do zachodniego, dość silny z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę, a na północy silny, sięgający w porywach 60-70 km/h.

Pogoda na jutro - poniedziałek 6.04

W Poniedziałek Wielkanocny niebo nad Polską w większości kraju będzie zachmurzone w zmiennym stopniu, a lokalnie może przelotnie padać. Popada głównie przelotny deszcz do 1-5 l/mkw., a przejściowo, szczególnie na północnym wschodzie, możliwe będą opady mieszane deszczu ze śniegiem, zaś w górach samego śniegu. W Tatrach może dosypać go nawet 5 centymetrów. W tych regionach nie można też wykluczyć lokalnych, słabych burz z intensywniejszym opadem krupy śnieżnej. Dopiero po południu od zachodu postępować będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, a opady zanikną.

Termometry pokażą od 7 st. C na północnym wschodzie, poprzez 11 st. C w przeważającej części kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Temperatura odczuwalna okaże się jednak znacznie niższa - na wybrzeżu sięgnie około 0 st. C, na północy - 2-3 st. C, a w pozostałych regionach - 4-5 st. C. Wiatr w całej Polsce okaże się dość silny i silny (w porywach osiągając do 50-70 km/h), a na północy okresami bardzo silny z porywami do 80-90 km/h, a w pasie pobrzeża lokalnie powyżej 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent na południowym zachodzie do 90 procent na krańcach wschodnich. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W pierwszej części nocy może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Z południowego zachodu i zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresowo dość silny i porywisty. Barometry pokażą o północy 1002 hPa, a ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka poniedziałek z dużym zachmurzeniem. Przelotnie może padać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C, odczujemy natomiast tylko 4 st. C. Wiatr okaże się zachodni i północno-zachodni, dość silny do okresowo silnego, z porywami sięgającymi 50-70 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1004 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże, przejściowo całkowite zachmurzenie. W pierwszej części nocy spodziewany jest przelotny deszcz, w drugiej części nocy możliwy będzie deszcz ze śniegiem lub przelotny opad krupy śnieżnej. Temperatura nie przekroczy 3 st. C. Wiatr z zachodu będzie dość silny, okresowo silny z porywami do 50-60 km/h. Ciśnienie ma się wahać, na barometrach o północy zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie. Mogą wystąpić przelotne opady - początkowo deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, następnie deszczu. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C, ale odczujemy jedynie 2-3 st. C. Z zachodu powieje silny i bardzo silny wiatr, rozpędzający się w porywach do 80 km/h. Barometry w południe pokażą 1015 hPa, a ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Umiarkowany, okresowo dość silny i porywisty wiatr powieje z zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 1005 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek niebo nad Poznaniem będzie początkowo zachmurzone w dużym stopniu z z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia chmur będzie coraz mniej, a opady ustaną. Temperatura wzrośnie do 11 st. C, ale odczuwalna wyniesie zaledwie 5-6 st. C. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się dość silny do okresowo silnego z porywami osiągającymi 50-70 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, w pierwszej części nocy może także zagrzmieć. Na termometrach minimalnie zobaczymy 6 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany do okresowo dość silnego i porywistego. Barometry o północy wskażą 1004 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu poniedziałek początkowo zapowiada się pochmurno z przelotnym deszczem. W ciągu dnia zachmurzenie zmaleje do umiarkowanego i przestanie padać. Termometry wskażą do 11 st. C, odczujemy jednak 5-6 st. C. Dość silny, okresowo silny wiatr z porywami do 50-60 km/h powieje z zachodu i północnego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1008 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany do okresowo dość silnego i porywistego, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, o północy zobaczymy na barometrach 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w poniedziałek spodziewane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, w drugiej części dnia możliwe będą także większe rozpogodzenia i zanik opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C, ale odczujemy 6-7 st. C. Wiatr okaże się zachodni i północno-zachodni, dość silny do okresowo silnego, z porywami osiągającymi prędkość do 40-60 km/h. Barometry pokażą w południe 995 hPa, a ciśnienie ma lekko rosnąć.

