Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 5.01. Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami

|
Mroźna noc
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 5.01. Zima nie odpuszcza - noc przyniesie opady śniegu i siarczysty mróz. Porywisty wiatr może spowodować, że pojawią się zawieje śnieżne.

W nocy na południu kraju wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie duże, poza tym spodziewane są przelotne, stopniowo słabnące opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w pasie centralnym wyniesie 1-5 centymetrów. Jedynie na północy, w rejonie Pobrzeża Koszalińskiego, Gdańskiego i Kaszub, zwiększy się o 10-15 cm. Na termometrach zobaczymy od -10/-8 stopni Celsjusza na południowym wschodzie (w rejonie górskim możliwe spadki do -16/-14 st. C), przez -6/-4 st. C w przeważającej części kraju, do -3 st. C w Wielkopolsce. Odczuwalny będzie wiatr przeważnie południowo-zachodni do zachodniego i północno-zachodniego na wybrzeżu. Będzie on słaby i umiarkowany na południu kraju do dość silnego i okresami silnego na północy z możliwymi porywami do 50-70 kilometrów na godzinę. Tam, gdzie mocno będzie wiać, możliwe są zamiecie i zawieje śnieżne.

Klatka kluczowa-138135
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 05.01.

W poniedziałek na południu kraju będzie pogodnie, zachmurzenie okaże się małe głównie przez chmury piętra wysokiego. W drugiej części dnia wzrośnie ono do umiarkowanego. W centrum Polski spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Na północy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie na północnym zachodzie, może spaść słaby, przelotny opad śniegu, którego suma wyniesie mniej niż centymetr. Termometry wskażą maksymalnie od -4 st. C na północnym wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C, lokalnie 0 st. C na zachodzie. Na południu powieje słaby wiatr, przeważnie z kierunków południowych. W większości kraju wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy jeszcze dość silny z możliwymi porywami do 50 km/h. Tam, gdzie mocno będzie wiać, mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-138168
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w centrum wyniesie około 70 procent, natomiast najwyższa będzie na północy oraz krańcach południowo-wschodnich, gdzie przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeo będą neutralne w południowej połowie kraju, przechodzące w niekorzystne na północy.

Klatka kluczowa-138120
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi przeważnie duże zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady śniegu, a okresowo - zamieć śnieżna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na poniedziałek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni do południowego, słaby. Ciśnienie będzie rosło, następnie wahało się, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie okaże się duże. Poza tym pojawią się przelotne opady śniegu, okresowo intensywne. Opadom towarzyszyć będą zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni i zachodni, dość silny do okresowo silnego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się duże zachmurzenie, nie można wykluczyć wystąpienia słabego, przelotnego śniegu, a początkowo - zamieci śnieżnej. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, początkowo dość silny, następnie słabnący do umiarkowanego i słabego pod koniec dnia. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Początkowo będą one umiarkowane, a następnie słabe. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Opady śniegu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni do południowego, słaby. Ciśnienie będzie rosło, a następnie wahało się, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu początkowo wystąpi zachmurzenie duże, a wraz z nim możliwy będzie przelotny śnieg. W przeważającej części nocy będzie dość pogodnie. Spodziewane jest zachmurzenie od umiarkowanego do małego. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pogodny. Pojawi się zachmurzenie małe, okresami aura będzie pochmurna. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni do południowego i zmiennego, słaby. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Zachmurzenie będzie małe, następnie zrobi się bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr południowo-zachodni do zmiennego, okaże się słaby. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodny poniedziałek. Spodziewane jest zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 990 hPa.

Klatka kluczowa-138111
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaŚniegpogodaprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Polska
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
Prognoza
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Polska
Słupsk
Nowe zimowe zagrożenie. Przybyło alarmów IMGW
Prognoza
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Polska
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
Prognoza
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
Polska
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
Ciekawostki
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
Prognoza
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
Prognoza
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
Polska
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"
Polska
shutterstock_516043921
Lawiny we Włoszech. Nie żyją trzy osoby
Świat
Zima, dosypie śniegu
Tu mocno sypało podczas burz
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli
Prognoza
Modlin Twierdza
Weekendowy atak zimy na waszych zdjęciach
Polska
zima snieg AdobeStock_251825475
Dosypie 30 centymetrów śniegu. Pogoda na dziś
Prognoza
Zima w Polsce
Zakaz wstępu do lasu. Pod naporem śniegu mogą łamać się konary
Polska
Noc śnieg park
Mroźna noc z zimowymi opadami
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Zawyły syreny, ewakuowano prezydentkę
Świat
Śnieg
Wielka dostawa śniegu w części kraju. Szczegółowa prognoza
Prognoza
śnieg, zima, noc
Minister z apelem do podróżujących
Polska
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
Polska
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
Świat
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom