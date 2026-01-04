Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy na południu kraju wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie duże, poza tym spodziewane są przelotne, stopniowo słabnące opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w pasie centralnym wyniesie 1-5 centymetrów. Jedynie na północy, w rejonie Pobrzeża Koszalińskiego, Gdańskiego i Kaszub, zwiększy się o 10-15 cm. Na termometrach zobaczymy od -10/-8 stopni Celsjusza na południowym wschodzie (w rejonie górskim możliwe spadki do -16/-14 st. C), przez -6/-4 st. C w przeważającej części kraju, do -3 st. C w Wielkopolsce. Odczuwalny będzie wiatr przeważnie południowo-zachodni do zachodniego i północno-zachodniego na wybrzeżu. Będzie on słaby i umiarkowany na południu kraju do dość silnego i okresami silnego na północy z możliwymi porywami do 50-70 kilometrów na godzinę. Tam, gdzie mocno będzie wiać, możliwe są zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 05.01.

W poniedziałek na południu kraju będzie pogodnie, zachmurzenie okaże się małe głównie przez chmury piętra wysokiego. W drugiej części dnia wzrośnie ono do umiarkowanego. W centrum Polski spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Na północy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie na północnym zachodzie, może spaść słaby, przelotny opad śniegu, którego suma wyniesie mniej niż centymetr. Termometry wskażą maksymalnie od -4 st. C na północnym wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C, lokalnie 0 st. C na zachodzie. Na południu powieje słaby wiatr, przeważnie z kierunków południowych. W większości kraju wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy jeszcze dość silny z możliwymi porywami do 50 km/h. Tam, gdzie mocno będzie wiać, mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w centrum wyniesie około 70 procent, natomiast najwyższa będzie na północy oraz krańcach południowo-wschodnich, gdzie przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeo będą neutralne w południowej połowie kraju, przechodzące w niekorzystne na północy.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi przeważnie duże zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady śniegu, a okresowo - zamieć śnieżna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na poniedziałek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni do południowego, słaby. Ciśnienie będzie rosło, następnie wahało się, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie okaże się duże. Poza tym pojawią się przelotne opady śniegu, okresowo intensywne. Opadom towarzyszyć będą zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni i zachodni, dość silny do okresowo silnego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się duże zachmurzenie, nie można wykluczyć wystąpienia słabego, przelotnego śniegu, a początkowo - zamieci śnieżnej. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, początkowo dość silny, następnie słabnący do umiarkowanego i słabego pod koniec dnia. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Początkowo będą one umiarkowane, a następnie słabe. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Opady śniegu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni do południowego, słaby. Ciśnienie będzie rosło, a następnie wahało się, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu początkowo wystąpi zachmurzenie duże, a wraz z nim możliwy będzie przelotny śnieg. W przeważającej części nocy będzie dość pogodnie. Spodziewane jest zachmurzenie od umiarkowanego do małego. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pogodny. Pojawi się zachmurzenie małe, okresami aura będzie pochmurna. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni do południowego i zmiennego, słaby. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Zachmurzenie będzie małe, następnie zrobi się bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr południowo-zachodni do zmiennego, okaże się słaby. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodny poniedziałek. Spodziewane jest zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 990 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl