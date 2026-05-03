Prognoza Pogoda na jutro - poniedziałek 4.05. Nocą miejscami popada, w dzień - zagrzmi Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc w Polsce będzie raczej pogodna, tylko na zachodzie i północy pojawi się więcej chmur kłębiastych. Na Wybrzeżu, Pomorzu i Ziemi Gorzowskiej okresami może padać deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Powieje południowo zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, na zachodzie i północy w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek 4.05

W poniedziałek w Polsce spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie i północy wzrastające do dużego. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce okresami spodziewane są opady deszczu do 5-20 l/mkw. Miejscami może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26-27 st. C w regionach centralnych i południowych. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na północy i wschodzie sięgający do 50-60 km/h, w burzach silny.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 40 procent na południu kraju do ponad 80 w pasie Wybrzeża. Będzie nam przeważnie ciepło, komfort termiczny wystąpi jedynie na północnym zachodzie. Biomet okaże się neutralny, przechodzący w niekorzystny.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje pogodna aura. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie ma spadać i o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek przyniesie w Warszawie słoneczną aurę, tylko po południu na niebie pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy do 26 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa, będzie wolno spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka dość pochmurna noc ze słabym, przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1011 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w poniedziałek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotnie popada deszcz, może zagrzmieć. Termometry pokażą do 23 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie ma powoli spadać, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy niebo nad Poznaniem będzie przeważnie pogodne. Więcej chmur pojawi się nad ranem. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z południowego zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 1001 hPa, będzie spadało.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek upłynie w Poznaniu pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Późnym popołudniem i pod wieczór ma ono wzrastać do dużego, możliwy będzie przelotny deszcz, a nawet burza. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie ma wolno spadać i w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 999 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, późnym popołudniem i pod wieczór wzrastające do dużego z możliwymi opadami. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma powoli spadać, a w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Niebo nad Krakowem będzie w nocy pogodne. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 990 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie wolno spadało, w południe wyniesie 987 hPa.