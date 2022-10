Pogoda na jutro - poniedziałek 31.10. Mglisto w nocy, bardzo ciepło w dzień

Noc na południu i częściowo na wschodzie kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach będzie pochmurno i mglisto. Przed mgłami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami mogą pojawić się również słabe opady deszczu, spadnie poniżej 1 litra wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na poniedziałek 31.10

Dzień w południowych i wschodnich regionach przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Poza tym będzie pochmurmo i mglisto. Mgły mogą utrzymywać się do południa, a w niektórych miejscach przez cały dzień. Lokalnie możliwe są również bardzo słabe opady deszczu poniżej 1 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków wiatr powieje ze słaba siłą.