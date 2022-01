Pogoda na jutro - poniedziałek 31.01. Wiatr osłabnie, w niektórych regionach deszcz i śnieg

Pogoda na jutro. Wiatr w poniedziałek znacznie osłabnie. Silnie, jednak nie tak jak w niedzielę, będzie wiać jeszcze tylko na wschodzie kraju. W niektórych regionach kraju pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej nocy Polska znajdzie się po zachodniej stronie niżu Nadia, który przemieszczał się będzie znad krajów bałtyckich w kierunku wschodniej Białorusi. Wraz z oddalaniem się niżu od naszych granic obszar Polski opuści także związany z niżem front, jednak jeszcze w nocy przyniesie przelotne opady śniegu oraz miejscami deszczu ze śniegiem we wschodniej połowie kraju.

W poniedziałek wschodnia część Polski pozostanie w zasięgu niżu, ale już z dala od jego centrum, przez co wiatr znacznie osłabnie, a opady przyjmą charakter przelotnego śniegu o umiarkowanym natężeniu. Na zachodzie chwilowo władzę w pogodzie obejmie klin wyżowy, zapewniając względnie pogodną noc i poranek. Jednak już od godzin południowych nad zachodnie, a następnie także nad południowe regiony nasunie się zatoka niżu, a wraz z nią pojawi się dużo chmur z opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Pogoda na noc

Na wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. We wschodnich regionach kraju pojawią się przelotne opady śniegu rzędu 3-5 centymetrów. Miejscami w centrum i na południu popada śnieg z deszczem do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami, bez opadów.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę. Na wschodzie w pierwszej części nocy miejscami okaże się jeszcze silny i porywisty, do 60-80 km/h, ale będzie słabł.

Pogoda na poniedziałek

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami w centralnej oraz miejscami północnej i wschodniej części kraju. Na wschodzie i na południu okresami będą występować opady śniegu do 1-3 cm. Na zachodzie pojawią się natomiast opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na przeważającym obszarze kraju powieje z kierunku północno-zachodniego, z umiarkowaną siłą. Na wschodzie okresami będzie dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Na zachodzie powieje słabo, z północnego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie 80-90 procent. W zachodniej połowie Polski będzie odczuwalny chłód, a na wschodzie - zimno. Warunki biometeorologiczne w pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po Podkarpacie będą neutralne. W pozostałych miejscach aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw. w pierwszej części nocy. Temp. min. 0 st. C. Wiatr północno- zachodni, silny i dość silny w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach 992 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane. Temp. maks. 1 st. C. Wiatr północno-zachodni, nad ranem dość silny, w porywach do 40-60 km/h, w ciągu dnia słabnący do umiarkowanego. Ciśnienie początkowo będzie się wahać, a następnie zacznie rosnąć, w południe 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Początkowo pochmurno, w ciągu nocy rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego. Temp. min. -1 st. C. Wiatr północno- zachodni, początkowo silny i porywisty, do 60-80 km/h, słabnący w ciągu nocy. Ciśnienie waha się, o północy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane. Temp. maks. 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie duże. Temp. min. 0 st. C. Wiatr północno-zachodni i zachodni, silny i dość silny, w porywach do 60-80 km/h, słabnący w ciągu nocy. Ciśnienie spada, o północy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw. Temp. maks. 2 st. C. Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane. Temp. min. 1 st. C. Wiatr północno-zachodni, silny i dość silny, w porywach do 60-80 km/h, zdecydowanie osłabnie w trakcie nocy. Ciśnienie spada, o północy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw. przechodzącymi w słabe opady śniegu. Temp. min. -1 st. C. Wiatr zachodni, silny i dość silny, w porywach do 60-80 km/h, słabnący. Ciśnienie spada, o północy 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami słabe opady śniegu poniżej 3 cm. Temp. maks. 1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 975 hPa, następnie będzie rosnąć.

