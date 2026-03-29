Nocą na zachodzie oraz na północy będzie pogodnie i bez opadów. Jedynie na południowym wschodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, lokalnie ze słabymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, w górach - śniegu (2-10 centymetrów). Miejscami na Warmii, Mazurach i Podlasiu wystąpią silne zamglenia i mgły (ograniczając widzialność do 200-600 metrów). Temperatura minimalna osiągnie od -2/-1 stopnia Celsjusza lokalnie na północy i zachodzie do 3/4 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na wschodzie północno-zachodni, a na zachodzie - południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 30.03

Poniedziałek zapowiada się na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem dużym i całkowitym z rozpogodzeniami w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę. Na południowym wschodzie oraz na zachodzie można spodziewać się słabych opadów deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 6-7 st. C na zachodzie do 10-12 st. C na wschodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie południowo-zachodni (w porywach osiągnie do 40-50 km/h).

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Największą wilgotność, osiągającą nawet 95 procent, odnotujemy w rejonie Pomorza i Wielkopolski. Na przeważającym obszarze kraju jej wartość wyniesie w granicach 60-70 procent. Na zachodzie i północnym zachodzie odczujemy chłód, w pozostałej części Polski zapanuje komfort termiczny. Biomet okaże się na ogół neutralny, tylko w części południowo-wschodniej i zachodniej aura wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Wystąpi duże zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 2-3 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek upłynie z pochmurną aurą i rozpogodzeniami, ale bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie wzrośnie do 11-12 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura minimalna w Gdańsku, Sopocie i Gdyni wyniesie -1/0 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie poniedziałek z pochmurną aurą z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna w Gdańsku, Sopocie i Gdyni wzrośnie do 10-11 st. C. Wiatr nadciągnie z południa, powieje z umiarkowaną siłą. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc. Temperatura minimalna w Poznaniu wyniesie -1/0 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, okresami słabymi opadami deszczu rzędu 1 l/mkw. Temperatura maksymalna w Poznaniu wzrośnie do 6-7 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

To będzie pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie -1/0 st. C. Wiatr powieje słabo, z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami, w drugiej części dnia - słabymi opadami deszczu (do 1 l/mkw.). Temperatura maksymalna we Wrocławiu wzrośnie do 8-9 st. C. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą będzie pochmurno, okresami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie 4-5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czeka nas pochmurny poniedziałek, okresami ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna w Krakowie wzrośnie do 9-10 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w poniedziałek