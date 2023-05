Pogoda na jutro - poniedziałek 29.05. Miejscami może spaść deszcz

W nocy będzie bezchmurnie. W niektórych miejscach, zwłaszcza na Pomorzu, pojawi się małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.

Pogoda na poniedziałek 29.05

Poniedziałek zacznie się na ogół słonecznie, w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do małego i umiarkowanego. Słabe i przelotne opady deszczu mogą wystąpić na Mazurach i Podlasiu oraz na południowo-wschodnich krańcach Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C w rejonie Podkarpacia. Będzie wiać słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni wiatr.