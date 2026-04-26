Pogoda na jutro - poniedziałek, 27.04. Nocą prawie cała Polska na minusie
Noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C nad samym morzem. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany, na wschodzie jeszcze dość silny. W porywach rozpędzać się będzie do 50-60 kilometrów na godzinę.
Pogoda na jutro - poniedziałek, 27.04
Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie, północy i w centrum kraju - okresami duże. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany, na wschodzie jeszcze okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 60 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą neutralne.
Pogoda na noc - Warszawa
W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.
Pogoda na jutro - Warszawa
W poniedziałek w Warszawie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1008 hPa.
Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot
W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.
Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Mieszkańców Trójmiasta czeka w poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez zmian, w południe 1021 hPa.
Pogoda na noc - Poznań
Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.
Pogoda na jutro - Poznań
Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie na ogół umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje Wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1011 hPa.
Pogoda na noc - Wrocław
Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach będzie -2 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.
Pogoda na jutro - Wrocław
Na poniedziałek we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe osiągnie 1008 hPa.
Pogoda na noc - Kraków
Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.
Pogoda na jutro - Kraków
Przed mieszkańcami Krakowa poniedziałek z zachmurzeniem na ogół małym. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 996 hPa.c w
