Prognoza Pogoda na jutro - poniedziałek, 27.04. Nocą prawie cała Polska na minusie

Pogoda na noc

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C nad samym morzem. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany, na wschodzie jeszcze dość silny. W porywach rozpędzać się będzie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 27.04

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie, północy i w centrum kraju - okresami duże. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany, na wschodzie jeszcze okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 60 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka w poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez zmian, w południe 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie na ogół umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje Wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach będzie -2 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na poniedziałek we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa poniedziałek z zachmurzeniem na ogół małym. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 996 hPa.c w

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl