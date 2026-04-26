Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 27.04. Nocą prawie cała Polska na minusie

Noc, przymrozki
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 27.04. W nocy w wielu regionach kraju temperatura spadnie poniżej zera. W dzień będzie się chmurzyć, a warunki biometeo będą neutralne.

Noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C nad samym morzem. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany, na wschodzie jeszcze dość silny. W porywach rozpędzać się będzie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-390276
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 27.04

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie, północy i w centrum kraju - okresami duże. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany, na wschodzie jeszcze okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Klatka kluczowa-390192
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 60 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą neutralne.

Klatka kluczowa-390302
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka w poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez zmian, w południe 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie na ogół umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje Wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach będzie -2 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na poniedziałek we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa poniedziałek z zachmurzeniem na ogół małym. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie na chwilę lekko spada, w południe sięgnie 996 hPa.c w

Klatka kluczowa-390290
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom