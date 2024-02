Pogoda na jutro - poniedziałek, 26.02. Nocą chwyci miejscami mróz, w dzień do 16 stopni

Pogoda na noc

Noc przyniesie na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie, na południowym wschodzie i wschodzie okaże się duże i tam też słabo popada deszcz. Początkowo na Pomorzu miejscami przelotnie popada deszcz, w drugiej części nocy pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 26.02

W poniedziałek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Nad ranem na Pomorzu zrobi się mglisto. Na wschodzie Polski oraz pod koniec dnia miejscami na północy prognozowane są okresowe, słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu Gdańskim do 16 st. C w Małopolsce. Wiatr południowy i wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.