Pogoda na noc

W nocy aura będzie pochmurna w całym kraju. Wystąpią również liczne zamglenia towarzyszące opadom. Na zachodzie pojawią się umiarkowane do intensywnych opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem, którego w ciągu 12 godzin spadnie 5-10 litrów na metr kwadratowy. W przeważającej części kraju prognozowane są opady marznące deszczu, przechodzące na południu w deszcz, którego suma w ciągu 12 godzin wyniesie 1-4 l/mkw. Słaby śnieg wystąpi jeszcze w pierwszej części nocy na Podlasiu.

Temperatura minimalna, najniższa na początku nocy, wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez około zero w regionach centralnych, do 2 st. C na południu. Powieje wiatr z kierunków wschodnich, umiarkowany do okresowo dość silnego. Będzie wiał z prędkością 25-45 kilometrów na godzinę, a w górach lokalnie powyżej 80 km/h.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - poniedziałek 26.01

W poniedziałek w przeważającej części kraju wystąpi zachmurzenie, któremu będą towarzyszyć opady i zamglenia. Na północnym zachodzie kraju okresowo spodziewane są umiarkowane opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. W ciągu 12 godzin może spaść nawet 7 litrów na metr kwadratowy. W północnej połowie kraju opady marznącego deszczu stopniowo przechodzić będą w deszcz. Na południowym wschodzie Polski prognozowane są słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie będzie następował stopniowy zanik opadów, pojawią się większe przejaśnienia, a później również rozpogodzenia.

Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na północnym wschodzie, poprzez 3 st. C w regionach centralnych, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na północy okaże się wschodni i północno-wschodni zaś na południu - południowo-wschodni i południowy. Powieje umiarkowanie, okresowo dość silnie, z porywami do 25-45 km/h, w górach lokalnie silniejszymi, ponad 80 km/h.

Pogoda na poniedziałek

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka. W północno-zachodniej części kraju wyniesie powyżej 95 procent, a na południowym zachodzie - poniżej 70 procent. Odczujemy przeważnie chłód, tylko na południu zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne, jedynie w południowo-zachodniej części Polski będą neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w stolicy zapowiada się pochmurno. Wystąpią tam opady marznącego deszczu i mżawki, a także towarzyszące im zamglenia. Na termometrach zobaczymy co najmniej -4 st. C. Powieje wiatr wschodni do południowo-wschodniego, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i ma szybko spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie pochmurne niebo. Początkowo mogą pojawić się marznące opady przechodzące w słaby i występujący jedynie okresowo deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany do słabego. W południe ciśnienie wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście aura będzie pochmurna. Pojawią się tam również marznące opady deszczu i mżawki. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1008 hPa, ma szybko spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie. Początkowo towarzyszyć mu będą marznące opady deszczu, w drugiej części dnia mogą pojawić się umiarkowane opady deszczu ze śniegiem (również potencjalnie marznące). Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie się wahać (w południe 1002 hPa).

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Wystąpią również opady marznącego deszczu i mżawki, którym towarzyszyć będzie zamglenie. Na termometrach zobaczymy co najmniej -1 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 991 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny. W drugiej części dnia mogą pojawić się przejaśnienia. Rano może się pojawić marznący deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni do południowego, umiarkowany do słabego. Ciśnienie w południe osiągnie 987 hPa i ma się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc upłynie we Wrocławiu pod znakiem chmur z okresowo umiarkowanymi opadami deszczu. Jedynie początkowo może się pojawić mieszany opad deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Wiał będzie umiarkowany wiatr wschodni do południowo-wschodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa i ma spadać, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie duże. Przeważnie opady deszczu tam nie wystąpią, jedynie nad ranem może się pojawić słaby opad deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Nocna aura w Krakowie będzie pochmurna. Wystąpią tam okresowo słabe opady deszczu, silne zamglenia i mgła. Na termometrach zobaczymy co najmniej 2 st. C. Powieje wiatr z kierunków wschodnich, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy sięgnie 973 hPa, będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny. Pojawią się tam zamglenia, a okresowo może padać mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, przeważnie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 973 hPa i ma się wahać.

Warunki drogowe w nocy