Pogoda na jutro - poniedziałek 25.10. Pogodna aura, maksymalnie 14 stopni

Pogoda na noc 24/25.10

W nocy z niedzieli na poniedziałek (24/25.10) na przeważającym obszarze kraju wystąpi małe zachmurzenie, będzie też bezchmurnie. Jedynie na północnym wschodzie i miejscami w centrum prognozuje się umiarkowane zachmurzenie. Nad ranem na wschodzie Polski pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200-900 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w pasie wschodnim i południu, do 3 st. C w centrum i na północnym zachodzie. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych.

Pogoda na jutro - poniedziałek 25.10

Poniedziałek przyniesie małe zachmurzenie, miejscami będzie bezchmurnie. Tylko na północnym wschodzie Polski prognozuje się umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.