Pogoda na jutro - poniedziałek 25.09. Zimna noc, w dzień słonecznie i maksymalnie 23 stopnie

Noc zapowiada się zimno, a w części kraju wystąpią zanikające opady. Na poniedziałek synoptycy nie przewidują deszczu, w całym kraju będzie słonecznie.

Noc zapowiada się pogodnie. Na krańcach południowo-wschodnich wystąpią zanikające i słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W kotlinach, szczególnie na Podhalu, Orawie, Spiszu i w Bieszczadach pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku wschodniego.

Pogoda na poniedziałek 25.09

W ciągu dnia będzie na ogół słonecznie, tylko w niektórych miejscach na południu kraju pojawi się trochę chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek znajdzie się na poziomie 50-60 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie pogodą aurę. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni i południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1029 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się słonecznego poniedziałku. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu będzie na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl