Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.05. Noc z deszczem w części kraju

Pogoda na jutro. Noc lokalnie może przynieść niewielkie opady deszczu. Poniedziałek 25.05 zapowiada się słonecznie w całej Polsce. Będzie ciepło, a lokalnie - gorąco.

Noc zapowiada się pogodnie, jedynie początkowo na południowym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 5-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.05

Początek tygodnia przyniesie pogodną i słoneczną aurę bez opadów w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, do 27-28 st. C na terenie Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na północy i północnym-wschodzie w porywach osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza utrzyma się w całym kraju na poziomie 30-50 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się korzystne, na przeważającym obszarze Polski odczujemy ciepło.

Pogoda na noc - Warszawa

To będzie pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 10-11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zapowiada się słoneczny poniedziałek bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 24-25 st. C. Umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura minimalna w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wyniesie 11-12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1026 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Temperatura maksymalna w Gdańsku, Sopocie i Gdyni osiągnie 23-24 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1028 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pogodną i bezdeszczową aurę. Temperatura minimalna w Poznaniu wyniesie 10-11 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 25-26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodna i bez opadów będzie noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 11-12 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie słońce. Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnie 26-27 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie 12-14 st. C. Powieje północno-zachodni słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie 24-25 st. C. Wiatr w Krakowie okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
