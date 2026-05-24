Prognoza Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.05. Noc z deszczem w części kraju Damian Zdonek |

Warunki drogowe w nocy Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc zapowiada się pogodnie, jedynie początkowo na południowym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 5-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.05

Początek tygodnia przyniesie pogodną i słoneczną aurę bez opadów w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, do 27-28 st. C na terenie Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na północy i północnym-wschodzie w porywach osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza utrzyma się w całym kraju na poziomie 30-50 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się korzystne, na przeważającym obszarze Polski odczujemy ciepło.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

To będzie pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 10-11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zapowiada się słoneczny poniedziałek bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 24-25 st. C. Umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura minimalna w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wyniesie 11-12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1026 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Temperatura maksymalna w Gdańsku, Sopocie i Gdyni osiągnie 23-24 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1028 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pogodną i bezdeszczową aurę. Temperatura minimalna w Poznaniu wyniesie 10-11 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 25-26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodna i bez opadów będzie noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 11-12 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie słońce. Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnie 26-27 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie 12-14 st. C. Powieje północno-zachodni słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie 24-25 st. C. Wiatr w Krakowie okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.