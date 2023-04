Pogoda na jutro - poniedziałek 24.04. Jeszcze będzie ciepło

Poniedziałek będzie ostatnim ciepłym dniem przed zmianą pogody. Temperatura na Lubelszczyźnie sięgnie nawet 20 stopni Celsjusza i we wschodnich regionach wciąż będzie dużo słońca. Na pozostałym obszarze Polski pojawią się opady deszczu i lokalne popołudniowe burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy we wschodniej części kraju niebo będzie pogodne, w niektórych miejscach bezchmurne. Na zachodzie kraju noc przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku południowo-wschodnim.

Pogoda na poniedziałek 24.04

Dzień na zachodzie Polski upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami, pojawią się również przelotne opady deszczu, a po południu wystąpią lokalne burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. We wschodniej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowanie, miejscami tylko możliwe są krótkotrwałe, słabe i przelotne opady.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na zachodzie kraju, gdzie osiągnie poziom 90 procent. Im dalej na wschód, tym powietrze będzie bardziej suche. Mieszkańcy zachodniej połowy Polski odczują chłód, w pozostałych regionach natomiast będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na wschodzie okażą się neutralne, poza tym aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Może wystąpić burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 979 hPa.

Pogoda jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa również w poniedziałek mogą spodziewać się pogodnego nieba. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 976 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek zapowiada się w Poznaniu pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w poniedziałek powinny spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Przed południem może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, pojawią się także przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy spadnie do 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu również upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 991 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl