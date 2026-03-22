Pogoda na jutro - poniedziałek, 23.03. Nocą przejściowo pojawi się więcej chmur

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 23.03. Noc będzie na ogół pogodna, ale miejscami wystąpi większe zachmurzenie. W części kraju temperatura spadnie poniżej zera. W poniedziałek w niektórych rejonach może przelotnie popadać.

Noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, ale w centrum, na zachodzie i północy przejściowo pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 0-3 st. C w centrum, do 5 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro - poniedziałek, 23.03

Poniedziałek przywita nas małym i umiarkowanym zachmurzeniem, ale po południu przejściowo będzie ono duże. Lokalnie na północy oraz południu kraju możliwy jest symboliczny, przelotny deszcz. Więcej rozpogodzeń pojawi się tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najwyższa na północy, gdzie wyniesie ponad 70 procent, a najniższa w pasie od Ziemi Lubuskiej po wschód - tam nie przekroczy 60 procent. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie na ogół pogodna. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się małego zachmurzenia, które będzie jednak wzrastać do dużego. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie spadnie poniżej 5 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Trójmieście wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pochmurna noc z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie co najmniej 3 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek przyniesie w Poznaniu umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pochmurna noc z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura sięgnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurnie, ale z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie co najmniej 1 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Niewykluczony jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 989 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
