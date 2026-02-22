Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 23.02. Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje

deszcz, ulewa, noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 23.02. W nocy pojawią się opady deszczu, a lokalnie - deszczu ze śniegiem. W dzień również będzie padać. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są słabe i umiarkowane opady deszczu. Jedynie na północnym wschodzie Polski popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 3-4 st. C w centrum, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Klatka kluczowa-244981
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 23.02

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu, które mogą miejscami być przelotne. Jedynie na południu kraju prognozowane są przejściowe rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 st. C na północnym wschodzie do 9-10 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-244934
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 95 procent. Warunki biometeorologiczne okażę się niekorzystne. W całym kraju odczujemy komfort termiczny.

Klatka kluczowa-244975
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Poza tym pojawią się przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie. Poza tym prognozowane są przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 3-4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Przejściowo pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 6-7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Przejściowo spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8-10 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-244953
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Santi/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyZima
Czytaj także:
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
Polska
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
Nauka
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
Świat
Prognozowane są oblodzenia
Nie tylko roztopy. Ostrzeżenia przed kolejnym zjawiskiem
Prognoza
Żółwie wróciły na wyspę
Wyginęły prawie 200 lat temu, właśnie wróciły
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
Prognoza
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
Nauka
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
Prognoza
Nor'easter
Szykują się na potężny atak zimy. Nadciąga nor'easter
Świat
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Prognoza
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Prognoza
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Świat
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
Prognoza
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
Polska
Aktywność fizyczna, sport zimą
"To najtrudniejszy czas". Ta grupa jest szczególnie narażona
Smog
Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Lawina w Alpach. Zginął Polak
Świat
Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Morze wyrzuciło sześć kaszalotów na brzeg
Świat
Szczeniak utknął w feldze samochodowej w Kalifornii
Utknął w feldze samochodowej. Uratowali go strażacy
Ciekawostki
Niedźwiedzice z zoo w Helsinkach wybudziły się bardzo wcześnie
Pęknięta rura wybudziła niedźwiedzie ze snu
Świat
Wędrówka strefy opadów marznących w sobotę nad Polską
Mapy opadów marznących
Prognoza
Zawalony most w dzielnicy La Libertad w Peru
Woda porwała mosty, wdarła się do domów. "Zostałem bez dachu nad głową"
Świat
Śnieg, zima, opady
Początek weekendu ze zmienną aurą
Prognoza
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa
Świat
Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowe okno startowe
Nauka
Jezioro Bajkał
Bus z turystami wpadł do Bajkału. Niemal wszyscy zginęli
Świat
Mróz nocą
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Halo słoneczne w Świnoujściu
Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom