W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są słabe i umiarkowane opady deszczu. Jedynie na północnym wschodzie Polski popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 3-4 st. C w centrum, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.
Pogoda na jutro - poniedziałek, 23.02
Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu, które mogą miejscami być przelotne. Jedynie na południu kraju prognozowane są przejściowe rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 st. C na północnym wschodzie do 9-10 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 95 procent. Warunki biometeorologiczne okażę się niekorzystne. W całym kraju odczujemy komfort termiczny.
Pogoda na noc - Warszawa
W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Poza tym pojawią się przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Warszawa
Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie. Poza tym prognozowane są przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 3-4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na noc - Poznań
W nocy w Poznaniu będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Poznań
Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na noc - Wrocław
Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Przejściowo pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 6-7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Wrocław
Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na noc - Kraków
W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Przejściowo spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa i będzie wzrastać.
Pogoda na jutro - Kraków
Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8-10 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.
Autorka/Autor: Damian Zdonek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Santi/AdobeStock