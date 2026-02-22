Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są słabe i umiarkowane opady deszczu. Jedynie na północnym wschodzie Polski popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 3-4 st. C w centrum, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 23.02

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu, które mogą miejscami być przelotne. Jedynie na południu kraju prognozowane są przejściowe rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 st. C na północnym wschodzie do 9-10 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 95 procent. Warunki biometeorologiczne okażę się niekorzystne. W całym kraju odczujemy komfort termiczny.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Poza tym pojawią się przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie. Poza tym prognozowane są przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 3-4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Przejściowo pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 6-7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Przejściowo spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8-10 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl