Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie slaby i umiarkowany, północny.

Pogoda na poniedziałek 22.04

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C w rejonie Niziny Szczecińskiej do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku północno-zachodniego i zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, w niektórych miejscach okaże się silniejszy.