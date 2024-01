Pogoda na jutro - poniedziałek 22.01. Zimno, mokro i wietrznie

Pogoda na jutro. W poniedziałek 22.01 nad morzem i w górach powieje z prędkością nawet do 90 kilometrów na godzinę, ale wietrznie dzień zapowiada się w całym kraju. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu, lokalnie ze śniegiem.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy kraju pojawią się opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza w Małopolsce do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany, tylko na północnym wschodzie okresami będzie silniejszy i w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek 22.01

Dzień w południowo-wschodniej części kraju przyniesie dość pogodną aurę. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st.. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr początkowo południowy będzie skręcał na zachodni, a powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając prędkość 40-60 km/h, natomiast na Wybrzeżu i w górach od 70 do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek znajdzie się na poziomie 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie na północnym wschodzie Polski. Mieszkańcy całego kraju odczują pogodę jako zimną. Warunki biometeorologiczne prawie we wszystkich regionach okażą się niekorzystne, aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie tylko na południowym wschodzie.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Na noc dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie rozpogodzeniami do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1013 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie będzie duże wzrastające do dużego. W drugiej części dnia pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje południowy umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w poniedziałek powinni spodziewać się pochmurnej aury. Okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje południowy, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje południowy, dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się pochmurnego poniedziałku z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc we Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południa. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl