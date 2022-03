Pogoda na jutro - poniedziałek, 21.03. Noc z mrozem, w dzień do 14 stopni i pełnia słońca

Pogoda na jutro, 21.03, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni Celsjusza.

Noc będzie pogodna w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C w rejonie Zatoki Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni wiatr.

Pogoda na jutro, poniedziałek 21.03. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny

Pogoda na jutro - poniedziałek 21.03. Będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Podkarpaciu do 13-14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.