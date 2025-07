Pogoda na jutro, czyli poniedziałek, 21.07. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce będzie pogodnie, tylko na wschodzie pojawi się więcej chmur i zanikający deszcz. W ciągu dnia termometry pokażą nawet do 32 stopni Celsjusza na południu, choć miejscami, zwłaszcza na zachodzie, prognozowane są intensywne opady deszczu i burze z gradem.

W nocy będzie pogodnie, jedynie na wschodzie pojawi się więcej chmur i znikające, słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Ziemi Lubelskiej. Zawieje wiatr północno-zachodni, skręcający na zachodzie na południowy.

Pogoda jutro - poniedziałek, 21.07

W poniedziałek spodziewamy się zachmurzenia kłębiastego małego i umiarkowanego, na zachodzie wzrastającego do dużego. Po południu popada deszcz, którego suma wyniesie do 20-60 litrów na metr kwadratowy. Pojawią się również burze z gradem. Maksymalna temperatura nie przekroczy 26 st. C na Kaszubach, 30 st. C w centrum kraju i 32 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie na ogół południowo-wschodni, skręcający od zachodu na zachodni, umiarkowany, w burzach silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w zachodniej części kraju wyniesie 80 procent. W centrum i na południu kraju osiągnie ona natomiast wartość 50 procent i mniej. Warunki biometeorologiczne na północy i na zachodzie kraju będą neutralne, a na południu i południowym wschodzie przechodzące w niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Minimalna temperatura wyniesie 16 st. C. Zawieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, a o północy osiągnie wartość 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalna temperatura nie przekroczy 29 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pogodne. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14 st. C. Zawieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać - o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalna temperatura nie przekroczy 26 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, a minimalna temperatura powietrza wyniesie 17 st. C. Odczuwalny będzie zmienny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, osiągając o północy wartość 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Pod wieczór popada deszcz, może też zagrzmieć. Maksymalna temperatura nie przekroczy 30 st. C. Zawieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Minimalna temperatura powietrza nie spadnie poniżej 16 st. C. Zawieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu będzie pochmurno. Po południu zachmurzenie wzrośnie tam z umiarkowanego do dużego. Pod wieczór wystąpią opady deszczu oraz burze. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie 31 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe osiągnie wartość 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Termometry wskażą 14 st. C. Zawieje wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w ciągu dnia spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Maksymalna temperatura nie przekroczy 32 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe osiągnie wartość 978 hPa.

