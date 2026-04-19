Prognoza Pogoda na jutro - poniedziałek, 20.04. Tu nocą będzie padać najmocniej

Prognoza pogody na noc

Na północy i wschodzie noc będzie pogodna. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się więcej chmur, a od południa i zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa słabych i umiarkowanych (przejściowo intensywnych), ciągłych opadów deszczu. Na zachodzie spadnie do 15-30 litrów na metr kwadratowy, a na pozostałym obszarze 5-15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 6-8 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 20.04

Na północy i północnym wschodzie poniedziałek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno, ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Na ogół spadnie od dwóch do pięciu l/mkw. ale w pasie od Ziemi Lubuskiej po Podkarpacie miejscami popada mocniej, do 10-20 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na południu i w centrum do miejscami 13-14 st. C na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i Mazowszu. W większości kraju powieje umiarkowanie, w porywach dość silnie, z północnego wschodu. Jedynie na południu wiatr będzie słaby i zmienny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 procent na północnym wschodzie i części Wybrzeża po ponad 90 procent na południowym zachodzie i południu. W całej Polsce będzie nam chłodno. Warunki biometeo okażą się neutralne w północno wschodniej części kraju i niekorzystne na pozostałym obszarze.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie szykuje się dość pogodna noc. Temperatura wyniesie co najmniej 6-7 st. C. Da się odczuć umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie spodziewanych jest dużo chmur, ale nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura spadnie do 4-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się umiarkowany, porywisty. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka słoneczny poniedziałek. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9-10 st. C. Powieje dość silnie, porywiście z północnego wschodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu niebo spowiją chmury. W jej drugiej części wystąpią umiarkowane, ciągłe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 9-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zapanują chmury, z których słabo i umiarkowanie popada deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 6-7 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek mieszkańców Wrocławia czekają słabe, przerywane opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie co najmniej 8-9 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9-10 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 985 hPa.

